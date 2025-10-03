Дворец бракосочетания №1 реставрируют впервые с 1959 года в Петербурге

Особняк Павла фон Дервиза на Английской набережной готовят к обновлению фасада. Последний раз масштабный ремонт здания проводился перед открытием Дворца бракосочетания в 1959 году.

В Санкт-Петербурге завершился первый этап реставрации особняка Павла фон Дервиза, известного как Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной. В ближайшее время специалисты приступят к обновлению фасада здания-памятника. К концу лета на стенах установят строительные леса, которые будут скрыты защитной сеткой.

Последний раз капитальный ремонт этого здания проводился перед открытием Дворца бракосочетания в 1959 году. Нынешняя реставрация, помимо крыши и фасадов, предусматривает также замену инженерных сетей и обновление рабочих помещений.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город относится к реставрации этого объекта с особым вниманием. Он напомнил, что в 1959 году здесь открылся первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания, и именно в этом особняке на берегу Невы началась история многих ленинградских и петербургских семей. Молодожёны совершают первые шаги в новой совместной жизни с видом на Петропавловский собор, Кунсткамеру, здание Двенадцати коллегий и Академию художеств.

Дворец бракосочетания № 1 остаётся одним из самых популярных мест для регистрации брака в Северной столице. В среднем сюда обращается каждая пятая пара. В 2025 году в этом дворце узаконили свои отношения 9 тысяч пар, в то время как во всех остальных загсах города — 44 тысячи.

Ранее мы сообщили о том, что список парков и скверов Петербурга пополнился 111 объектами.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга