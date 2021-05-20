Список парков и скверов Петербурга пополнился 111 объектами

Инициатива формировалась с участием горожан.

Губернатор Александр Беглов утвердил поправки в городской Закон "О зелёных насаждениях общего пользования". Согласно изменениям, перечень охраняемых природных территорий пополнился 111 новыми объектами, что увеличит общую площадь зелёных зон более чем на 80 гектаров, сообщает пресс-служба Смольного.

Новые территории классифицированы по уровню значимости (28 объектов городского значения, 80 объектов местного значения, 3 участка зарезервированы для будущего озеленения). Благоустройство затронет все 18 районов города.

В качестве примеров успешного преобразования приводятся проекты последних лет: создание "Парка Героев-Пожарных" на месте бывшей свалки и "Парка Поколений" в Колпино на территории ликвидированного нелегального рынка.

Важно отметить, что инициатива формировалась с участием горожан. Около 400 предложений от жителей были направлены через ГИС Санкт-Петербурга, что позволило учесть общественное мнение при расширении "зелёного каркаса" города.

Ранее мы сообщили о том, что цветники в форме карты России встречают петербуржцев на въезде в город.

Фото: Piter.TV