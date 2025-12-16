Все работы завершат в августе текущего года.

В Ломоносовском районе через реку Лебяжью открыли движение по новому мосту. Транспорт был перепущен на переправу ночью 13 июня, сообщили в дорожном комитете Ленинградской области.

Капитальный ремонт объекта продолжают в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Далее демонтируют временный мост, расширят сооружения до проектных параметров, обустроят тротуар, освещение и барьерное ограждение. Все работы завершат в августе текущего года.

Ранее мы рассказывали о том, что на Богатырском проспекте в Петербурге отремонтируют 2,5 километра покрытия. Работы проводят от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти