На Богатырском проспекте отремонтируют 2,5 километра покрытия

Работы проводят от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

В Приморском районе Петербурга стартовал ремонт участков Богатырского проспекта общей протяженностью 2,5 километра. Работы проводят от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили 11 июня в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты приступили к перестановке бортовых камней и ремонту люков, далее пройдут фрезерование изношенного покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона, ремонт тротуаров, нанесение разметки и восстановление нарушенного благоустройства.

В связи с ремонтными работами вводятся ограничения для автомобилистов. С 11 по 21 июня затруднится проезд от Туристской улицы до Шуваловского проспекта, с 12 июня до 1 июля – от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что второй этап масштабной реконструкции Невского проспекта начнется 28 июня.

Фото: пресс-служба КРТИ