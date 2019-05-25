Бесхозное здание загорелось в Стрельне

Сегодня, 30 марта, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошел пожар. По информации пресс-службы МЧС России по городу, возгорание случилось в Стрельне, где огонь охватил бесхозное строение.

Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев пожар удалось быстро ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС.

