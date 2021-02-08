В порту Усть-Луга и Киришском районе локализовали возгорания
Сегодня, 12:48
По данным властей, угрозы распространения огня на соседние промышленные объекты нет.

Спасательные службы Ленинградской области сообщили о локализации крупных пожаров в порту Усть-Луга и промышленной зоне Киришского района. Об этом проинформировала пресс-служба администрации региона.

В настоящее время на местах возгораний продолжается контролируемое выгорание остатков нефтепродуктов в поврежденных резервуарах. По данным властей, угрозы распространения огня на соседние промышленные объекты нет.

Для отслеживания экологической ситуации и контроля за состоянием воздуха на места происшествий направлены мобильные лаборатории Государственного экологического надзора.

Ранее мы сообщили о том, что за ночь над Ленобластью сбили 21 беспилотник.

Фото: Piter.TV

