За ночь над Ленобластью сбили 21 беспилотник

В ночь на четверг, 26 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о масштабной атаке беспилотников на регион. По его информации, силы ПВО уже сбили более 20 дронов.
Противовоздушная оборона отражала налет в Киришском районе. Атака была направлена на объекты промышленной инфраструктуры.
По предварительным данным, в промышленной зоне зафиксированы повреждения. Информации о пострадавших не поступало.
