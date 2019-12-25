Бельский прокомментировал замедление мобильного интернета в Петербурге

Напомним, сегодня Северная столица и Ленинградская область подверглись масштабной атаке БПЛА.

На брифинге 25 марта спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал замедление мобильного интернета в городе. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам председателя Законодательного Собрания, он не занимается регулированием данного вопроса.

Мои планы отключения не изменяли. В других регионах гораздо хуже. Есть определенные неудобства, нужно с этим мириться. Это вопрос не парламента Петербурга. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Напомним, сегодня Северная столица и Ленинградская область подверглись масштабной атаке БПЛА. Воздушную опасность объявляли дважды, было уничтожено свыше 50 беспилотников. Интернет также работал с перебоями.

