Бельский прокомментировал замедление мобильного интернета в Петербурге
Сегодня, 16:36
Бельский прокомментировал замедление мобильного интернета в Петербурге

Напомним, сегодня Северная столица и Ленинградская область подверглись масштабной атаке БПЛА.

На брифинге 25 марта спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал замедление мобильного интернета в городе. Об этом пишет "Фонтанка". 

По словам председателя Законодательного Собрания, он не занимается регулированием данного вопроса. 

Мои планы отключения не изменяли. В других регионах гораздо хуже. Есть определенные неудобства, нужно с этим мириться. Это вопрос не парламента Петербурга.

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга 

Напомним, сегодня Северная столица и Ленинградская область подверглись масштабной атаке БПЛА. Воздушную опасность объявляли дважды, было уничтожено свыше 50 беспилотников. Интернет также работал с перебоями. 

Фото: Piter.TV 

