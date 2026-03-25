В Выборге БПЛА повредил объект культурного наследия

При масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов 25 марта в Выборге пострадал объект культурного наследия регионального значения. Жилой дом на Морской набережной находится в реестре памятников архитектуры, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на вице-губернатора Ленинградской области Владимира Цоя.

Пожар в здании ликвидировали, по предварительным данным, пострадавших нет. Для жильцов организовали пункт временного размещения. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов поручил предоставить нуждающимся временные жилые помещения.

Владимир Цой заявил, что сейчас готовится обращение в следственные органы, также о случившемся проинформируют Министерство культуры России.

Ранее на Piter.TV: аэропорт Пулково обслужил около 50 рейсов после открытия воздушного пространства.

