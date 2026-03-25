Аэропорт Пулково обслужил около 50 рейсов после открытия воздушного пространства

С момента открытия воздушного пространства над Петербургом и Ленинградской областью 25 марта аэропорт Пулково обслужил порядка 50 рейсов и 6 тыс. пассажиров. Об этом рассказали в воздушной гавани.

По предварительным данным, рейсы отправляются и принимаются по согласованию с соответствующими органами. На 14:00 на запасные аэродромы ушли 28 самолетов, из них 17 вернулись. На вылет задержали 49 бортов.

Напомним, ночью и утром регион подвергся масштабной атаке беспилотников. Над областью уничтожили свыше 50 БПЛА. В Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и авто.

Видео: пресс-служба Пулково