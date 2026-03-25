Глава администрации Кронштадтского района сообщил о последствиях атаки БПЛА

В связи с инцидентом был организован пункт обогрева с горячим питанием всего в 50 метрах от места происшествия.

Сегодня утром, 25 марта, в 6:00 в Кронштадте была успешно отражена атака беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия несколько жилых домов получили повреждения, однако, к счастью, жертв и пострадавших нет, пишет "Петербургский дневник".

По информации главы администрации Кронштадтского района Андрея Кононова, ущерб оказался ограниченным и выразился в незначительных разрушениях оконных проемов, разбитых стеклах и повреждении около 16–18 автомобилей. В настоящее время ведется подсчет ущерба.

Кононов также сообщил, что губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин оперативно прибыли на место происшествия, где провели городской штаб по ликвидации последствий. Они осмотрели повреждения и пообщались с жителями.

В связи с инцидентом был организован пункт обогрева с горячим питанием всего в 50 метрах от места происшествия. Ведется работа по устранению последствий, и Кононов отметил слаженные действия всех служб.

Жилищное агентство Кронштадтского района активно занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА. На данный момент осуществляется регистрация пострадавших жителей, и вся необходимая помощь уже оказывается.

Ранее депутат Колесник назвал атаку ВСУ 25 марта на Петербург терактом.

