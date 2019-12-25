Депутат Колесник назвал атаку ВСУ 25 марта на Петербург терактом

Парламентарий Андрей Колесник заявил, что за удар по городу должна ответить вся причастная цепочка. Ранее сообщалось о масштабном налете беспилотников на российские регионы.

Депутат Государственной думы Андрей Колесник квалифицировал удар Вооруженных сил Украины по Санкт-Петербургу как террористический акт. В беседе с "Лентой.ру" парламентарий подчеркнул, что к ответственности необходимо привлечь всех участников организации этой атаки.

Произошедшее стало частью массированной ночной атаки беспилотников 25 марта. По официальным данным, средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 дронов над разными регионами страны.

В числе пострадавших территорий оказалась Ленинградская область. Целями противника стали Кронштадт и крупнейший балтийский порт Усть-Луга. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о повреждениях в Кронштадте.

Напомним, сегодня над областью уже сбили более 50 БПЛА. В Усть-Луге в зоне порта произошло возгорание, в Выборге повредилась крыша здания.

