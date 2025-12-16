Военнослужащие ВС РФ захватили колумбийских наемников ВСУ в Запорожской области.

Колумбийских наемников ВСУ обнаружили в Запорожской области. У одного из нашли фотографии дочерей, сообщил "Вестям" российский военнослужащий с позывным Север.

Иностранных наемников обнаружили рядом с Малыми Щербаками в зоне ответственности 392-го мотострелкового полка. Боец Север и его напарник несли дежурство на наблюдательном посту. В какой-то момент им поступил сигнал, что в их сторону движутся боевики.

Военнослужащие сделали пару выстрелов, после чего противник "начал теряться". Тогда стало понятно, что это были не украинцы, отметил Север.

Иностранцы сразу же сдались. По документам бойцы ВС РФ определили, что это были колумбийские наемники.

Я отец двух дочерей, и у одного увидел в документах фотографию - у него там тоже две дочки. И на этой почве сыграло. И выполняли приказ Север, боец ВС РФ

После этого пленных иностранцев вывели в безопасное место.

Ранее мы сообщали, что ВС России уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся зайти на территорию Курской области.

Фото: Magnific