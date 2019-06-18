Алаудинов рассказал об уничтожении наемников в Курской области

Апти Алаудинов сообщил о гражданстве тех иностранных бойцов, которые помогали ВСУ в российском приграничье.

Российские военнослужащие уничтожили большую часть иностранных наемников, пытавшихся зайти на территорию приграничных районов в Курской области в составе Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале "РИА Новостей". Эксперт заметил, что большая часть зарубежных бойцов прибыли в Россию из Польши и Грузии. Однако также бойцы "Ахмата" видели немцев, британцев, французов, американцев.

Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в "Пятерочке" нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями... Хочу с гордостью сказать, что российские подразделения уничтожили большую часть тех иностранцев, которые вообще зашли... Апты Алаудинов, эксперт

Собеседник новостного агентства сообщил, что также встречались в рядах ВСУ наемники из Колумбии, однако большинство из латиноамериканцев в рядах ВСУ российские силы достаточно быстро уничтожили.

Ранее Алаудинов заявил, что при ударе ВСУ по Судже погибли четыре человека.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости