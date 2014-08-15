В Ленобласти уничтожили более 50 беспилотников
Сегодня, 8:10
В аэропорту Пулково задержаны на вылет 49 рейсов, отменен 21 самолет.

За ночь 25 марта в Ленинградской области сбили 56 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. 

Воздушная опасность была объявлена примерно в 00:30. В Усть-Луге в зоне порта идет локализация возгорания, в Выборге повредилась крыша жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Отражение атаки БПЛА продолжается. 

Александр Дрозденко, губернатор 

В связи с закрытием воздушного пространства на 08:00 в аэропорту Пулково в Петербурге задержаны на вылет 49 рейсов, отменен 21 самолет. На запасные аэродромы ушли 26 рейсов. 

Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений. 

Пресс-служба Пулково 

Ранее на Piter.TV: на фоне ограничений интернета в Петербурге растет интерес к стационарным телефонам. 

