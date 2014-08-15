В Ленобласти уничтожили более 50 беспилотников

В аэропорту Пулково задержаны на вылет 49 рейсов, отменен 21 самолет.

За ночь 25 марта в Ленинградской области сбили 56 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Воздушная опасность была объявлена примерно в 00:30. В Усть-Луге в зоне порта идет локализация возгорания, в Выборге повредилась крыша жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отражение атаки БПЛА продолжается. Александр Дрозденко, губернатор

В связи с закрытием воздушного пространства на 08:00 в аэропорту Пулково в Петербурге задержаны на вылет 49 рейсов, отменен 21 самолет. На запасные аэродромы ушли 26 рейсов.

Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений. Пресс-служба Пулково

Фото: Piter.TV