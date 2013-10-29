На фоне ограничений интернета в Петербурге растет интерес к стационарным телефонам
Сегодня, 11:46
230
В Петербурге на фоне проблем с мобильным интернетом увеличился интерес к стационарным телефонам. Об этом пишет 24 марта "КП-Петербург"

Точное количество пользователей трубок неизвестно, однако о нем можно косвенно судить по данным Петростата. В 2024 году зафиксировали 18,5 аппаратов на 100 жителей, 10 лет назад число было больше вполовину. Все изменилось в прошлом году. 

В Петербурге снова стали обращаться к хорошо знакомым каналам связи: мы наблюдаем рост спроса на подключение стационарных телефонов из года в год. При этом сервис и так был популярен среди петербуржцев. Теперь домашний телефон можно установить свободно. 

Пресс-служба Ростелекома 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти за сутки сбили более 70 беспилотников. В Приморске загорелись емкости с нефтепродуктами, один из БПЛА повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово. Жертв и разрушений нет. 

