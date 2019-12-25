Воздушная опасность отменена в Ленобласти. Было уничтожено свыше 70 БПЛА
Сегодня, 11:44
Воздушная опасность отменена в Ленобласти. Было уничтожено свыше 70 БПЛА

В настоящее время работают поисковые группы спасателей для обнаружения обломков.

В Ленинградской области утром 23 марта отменили воздушную опасность. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, за сутки было уничтожено более 70 беспилотных летательных аппаратов, никто не пострадал и не погиб. 

В настоящее время работают поисковые группы спасателей для обнаружения обломков БПЛА. Приближаться к ним нельзя: сообщения о найденных элементах принимаются по телефону 112. 

В Приморске продолжают тушить емкости с нефтепродуктами. В мероприятии задействованы свыше 50 единиц техники, а также отряды МЧС России и ГКУ "Леноблпожспас". 

Напомним, ранее один из беспилотников повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово. В месте падения на поле загорелась сухая трава. А накануне ударная волна повредила остекление в трех квартирах в Гатчинском округе. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аэропорту Пулково возобновлено обслуживание рейсов. Всего отменили 62 перелета, задержали порядка 80 самолетов. 

