Обслуживание рейсов возобновили в Пулково

Аэропорт Пулково в Петербурге возобновил работу в штатном режиме. Воздушное пространство над городом было вновь открыто после пересмотра ограничений, введённых для обеспечения безопасности.

Как сообщили в Росавиации, сейчас ведётся согласование приёма и отправки рейсов с профильными ведомствами. Напомним, что накануне воздушная гавань более 15 часов функционировала в особом режиме, что привело к серьёзным сбоям в расписании: 23 марта было отменено 48 рейсов, а ещё свыше 50 задержаны.

Причиной ограничений стала угроза атаки беспилотников, действующая в Ленинградской области с середины дня 22 марта. За время действия режима опасности силы ПВО уничтожили в регионе более 60 дронов.

