Ночью в Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА
Сегодня, 8:12
Ночью в Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 23 марта, в 01:31, в Петербурге была объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. 

В сообщении ведомства говорится, что на территории города возможна активация средств противодействия дронам, что может привести к временным сбоям в работе мобильного интернета.

Напомним, что ранее системы ПВО отразили массированную атаку в Ленинградской области, сбив более 50 беспилотников.

Ранее стало известно, можно ли в Петербурге подключиться к городскому Wi-Fi при отключении мобильного интернета.

Фото:  unsplash (George Kroeker) 

