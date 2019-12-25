Ночью в Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 23 марта, в 01:31, в Петербурге была объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что на территории города возможна активация средств противодействия дронам, что может привести к временным сбоям в работе мобильного интернета.

Напомним, что ранее системы ПВО отразили массированную атаку в Ленинградской области, сбив более 50 беспилотников.

