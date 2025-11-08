В Ленобласти объявили опасность БПЛА: возможны перебои с мобильным интернетом
Сегодня, 16:12
Губернатор Александр Дрозденко предупредил жителей о возможном снижении скорости связи.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение губернатор Александр Дрозденко опубликовал в 16:11 воскресенья, 22 марта. Он также предупредил, что в связи с мерами безопасности возможно понижение скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. В случае обнаружения беспилотников запрещено приближаться к ним, фотографировать или снимать на видео, необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112.

Напомним, в Ленинградской области уже вводили режим опасности атаки БПЛА в начале марта, тогда перебои с интернетом фиксировали и в Петербурге. Ожидается, что работа связи будет восстановлена после отбоя опасности.

UPD. Временные ограничения воздушного пространства ввели в Пулково. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. 

