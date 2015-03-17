Повар Гиберт объяснил, что разморозка мяса может привести к отравлению

Продукты нельзя оставлять на столе, так как бактерии активно размножаются при температуре от 5 до 60 градусов. Специалист рекомендует размораживать мясо и рыбу в холодильнике или в холодной воде.

Неправильная разморозка продуктов способна привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом предупредил повар Дэвид Гиберт. По словам специалиста, люди нередко оставляют мясо, рыбу или другие замороженные продукты на кухонном столе при комнатной температуре. Делать этого категорически нельзя. На поверхности еды начинают активно размножаться патогенные бактерии, что чревато пищевым отравлением.

Гиберт пояснил, что сам процесс разморозки напрямую влияет на безопасность, текстуру и вкус еды. Когда температура продукта оказывается в диапазоне от 5 до 60 градусов, он попадает в так называемую опасную зону, где микроорганизмы размножаются чрезвычайно быстро. Повар рекомендовал размораживать продукты в холодильнике. Если же они нужны для немедленного приготовления, допускается погрузить их в емкость с холодной водой.

