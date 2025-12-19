Петербург занял 1 место среди городов-миллионников с самыми компактными квартирами в новостройках

В списке городов с самыми маленькими площадями квартир в новостройках также оказались Ростов-на-Дону и Волгоград.

Нейросеть "Алиса" AI провела исследование январской динамики цен на жилье в новостройках крупных российских городов, используя статистику тематического поиска Яндекса по предложениям квартир. Исследование показало, что в январе среди городов-миллионников медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 1,7%, составив 204 тысячи рублей, пишет "Петербургский дневник".

В Петербурге в начале года средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 338 тысяч рублей, что на 2,3% выше, чем в декабре. Цена среднестатистической квартиры на первичном рынке составила 13,5 млн рублей при средней площади 39,3 квадратных метра. Город возглавил рейтинг по компактности квартир среди миллионников. В списке городов с самыми маленькими площадями квартир в новостройках также оказались Ростов-на-Дону и Волгоград.

Среди мегаполисов с населением свыше 500 тысяч человек самую высокую среднюю стоимость квадратного метра в январе показали Москва (534 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург (338 тыс. руб./кв. м), Казань (252 тыс. руб./кв. м), Балашиха (234 тыс. руб./кв. м) и Барнаул (225 тыс. руб./кв. м).

Самое значительное снижение цен на новостройки в январе зарегистрировано в Новокузнецке (−2,6% до 147 тыс. руб./кв. м), Набережных Челнах (−1,2% до 166 тыс. руб./кв. м), Владивостоке (−1,2% до 186 тыс. руб./кв. м) и Оренбурге (−1% до 103 тыс. руб./кв. м). Небольшое колебание цен в пределах 1%, свидетельствующее о ценовой стабильности, наблюдается в Челябинске (−0,8% до 169 тыс. руб./кв. м), Махачкале (−0,7% до 130 тыс. руб./кв. м) и Ярославле (−0,6% до 115 тыс. руб./кв. м).

Январская динамика цен на первичном рынке в городах с населением более 500 тысяч человек обусловлена главным образом сезонными факторами. Традиционно в начале года покупатели предпочитают более доступные и стабильные варианты покупок, в то время как объем предложений уменьшается: в новогодние каникулы часть объектов исчезает с рынка, а выход новых очередей переносится застройщиками на февраль-март.

В результате в структуре представленных предложений возрастает доля премиальных объектов, в то время как массовое и бюджетное жилье представлено менее широко. Сохранение среднего метража квартир приводит к увеличению медианной стоимости квадратного метра без реального увеличения ценового давления на рынке. Расхождение динамики цен в разных городах обусловлено местными условиями: от коррекции цен в регионах с переизбытком предложения до роста цен в местах, где ощущается дефицит нового жилья.

Фото: Piter.TV