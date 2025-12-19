Стоимость "квадрата" в петербургских новостройках достигла 300 тыс. рублей

В соседней Ленинградской области картина выглядит оптимистичнее.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в петербургских новостройках по состоянию на конец 2025 года установилась на уровне 296,1 тысячи рублей, сообщает издание "Деловой Петербург". Этот показатель оказался на 40% выше значений 2022 года и значительно превосходит цифры 2024 года.

Стоимость недвижимости неуклонно повышается даже несмотря на сокращение объема продаж примерно на одну треть после завершения периода массового предоставления льготной ипотечной программы. Общая сумма выручки петербургских застройщиков за указанный год достигла внушительных размеров — 424,7 млрд рублей.

В соседней Ленинградской области картина выглядит оптимистичнее: там объемы продаж новостроек оказались выше уровня 2024 года, а общая выручка разработчиков достигла исторического максимума за последние четыре года. Представители отрасли предполагают, что уменьшение ключевой ставки Центральным банком в 2026 году положительно скажется на объеме сделок купли-продажи квартир, хотя цены, скорее всего, поднимутся ещё на 8–10%.

