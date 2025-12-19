В Петербурге в 2025 году ввели почти 2,7 млн квадратных метров жилья

Власти отмечают, что выполнение задач стало результатом слаженной работы всех участников строительного процесса.

Санкт-Петербург по итогам 2025 года полностью выполнил план по вводу жилья и превысил запланированные показатели. Общий объем сданной недвижимости составил 2,687 млн квадратных метров. Такие данные озвучил вице-губернатор Николай Линченко.

Как отметил портал "Строительный Петербург", в городе активно развивались как многоквартирные проекты, так и индивидуальное жилищное строительство. На ИЖС пришлось более 200 тысяч квадратных метров, что подтверждает устойчивый спрос на разные форматы жилья. В целом итоговый показатель оказался примерно на 4 процента выше планового и превзошел результаты 2024 года.

Власти отмечают, что выполнение задач стало результатом слаженной работы всех участников строительного процесса. В течение года удалось сохранить темпы строительства и избежать значительных задержек при вводе домов в эксплуатацию.

Реализация программы позволила выполнить обязательства в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который направлен на обновление городской среды и повышение доступности жилья. Новые дома стали не просто приростом жилого фонда, а возможностью для тысяч семей улучшить условия проживания.

В Смольном подчеркивают, что развитие жилищного строительства остается одним из ключевых приоритетов. Полученные результаты рассматриваются как база для дальнейшего роста, при котором внимание будет уделяться не только количеству, но и удобству, безопасности и качеству городской застройки.

