Петербургский застройщик в 2026 году построит школы и детсады почти для 4,5 тысячи детей

В 2026 году жители сразу нескольких районов Петербурга и Ленинградской области получат новые школы и детские сады от застройщика Setl Group. В течение года планируется открыть 12 социальных объектов, рассчитанных на 4,5 тысячи детей – это три школы и девять дошкольных учреждений – сообщил портал "Строительный Петербург".

Больше всего новых образовательных зданий появится в Приморском районе, где введут в строй четыре объекта. Здесь откроются две школы — на 550 и 1100 учеников — а также два детских сада, рассчитанных в общей сложности на 460 малышей. Новые учреждения станут частью уже заселенных и активно развивающихся кварталов.

Три социальных объекта появятся в Московском районе. На Кубинской улице откроется крупная школа на 1150 мест, а также два детских сада, встроенных в жилые дома. Они смогут принять по 130 детей каждый и будут ориентированы на семьи, проживающие в ближайших кварталах.

Еще четыре детских сада планируют открыть в Петродворцовом, Пушкинском, Невском и Красносельском районах. Эти учреждения рассчитаны на 685 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Кроме того, в Новосаратовке во Всеволожском районе Ленинградской области заработает второй детский сад в жилом комплексе "Город Звёзд".

Ввод социальных объектов запланирован таким образом, чтобы к моменту заселения новых домов жители уже имели доступ к школам и детским садам. За все время работы компании в Петербурге и области было построено 86 социальных учреждений, большинство из которых уже принимают детей, а оставшиеся планируется открыть в ближайшее время.

Недавно на Среднерогатской построили современный детский сад с бассейном и соляной пещерой.

Фото: предоставлено Setl Group