Мальчик, отравившийся в школьной столовой в Петербурге, получил 100 тыс. рублей компенсации

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению матери школьника. В сентябре 2023 года учащиеся ГБОУ СОШ №608 отравились в результате нарушений, допущенных поставщиком питания АО "Комбинат питания "Кировский". Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Повара организации признали виновным в совершении преступления, сообщили 30 апреля в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд иск с требованием о взыскании с поставщика питания компенсации морального вреда. Его удовлетворили, мальчик получил 100 тыс. рублей. Ранее еще нескольким ученикам выплатили средства.

