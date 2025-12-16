Владелец шаурмечной выплатит петербурженке 100 тыс. рублей компенсации из-за запахов и шума

Суд исследовал материалы дела, изучил отзывы Роспотребнадзора и допросил свидетелей.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к владельцу помещения, где находится шаурмечная, о взыскании компенсации морального вреда.

Истец живет в квартире дома на улице Бабушкина. Под ней расположено кафе ответчика "Шаверлэнд". Потерпевшая регулярно терпела шум и запахи, исходившие от заведения.

Суд исследовал материалы дела, изучил отзывы Роспотребнадзора и допросил свидетелей. В результате с мужчины взыскали 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что оскорбивший женщину в Шушарах заплатит штраф в 4 тыс. рублей. Мужчина унизил ее честь и достоинство во время телефонного разговора.

Фото: Piter.TV