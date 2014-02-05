Ночью над Ленобластью сбили 18 вражеских БПЛА

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что разрушений и пострадавших нет.

Минувшей ночью в Ленинградской области объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских дронов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 4:06. Жителей предупреждали о возможном понижении скорости мобильного интернета. В 6:44 был объявлен отбой.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В результате инцидента никто из жителей области не пострадал.

