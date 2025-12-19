Ночью 9 января в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА

Ночью 9 января, с 01:03 до 01:18, в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Сообщалось о возможном понижении скорости мобильного интернета, заявил губернатор Александр Дрозденко.
Режим сняли спустя непродолжительное время.
Отбой воздушной опасности в Ленинградской области.
Александр Дрозденко, губернатор
Аэропорт Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения сняли к 02:26.
А 6 января средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе. Около деревни Бережки зафиксировали падение его обломков, в том числе, на территории компрессорной станции.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
