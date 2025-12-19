На территории компрессорной станции в Ленобласти обнаружили БПЛА

Сейчас устанавливается причиненный ущерб.

Средства РЭБ ночью 6 января подавили беспилотный летательный аппарат в Волховском районе. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Около деревни Бережки зафиксировали падение обломков БПЛА, в том числе, на территории компрессорной станции. К счастью, никто не пострадал. Сейчас устанавливается причиненный ущерб, место происшествия оцепила полиция.

Воздушную опасность в регионе отменили к 06:30.

Ранее на Piter.TV: в Твери украинский беспилотник попал в жилой дом. Погиб один человек, двоих пострадавших госпитализировали. На месте возник пожар.

Фото: unsplash (George Kroeker)