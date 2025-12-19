  1. Главная
В Твери украинский беспилотник попал в жилой дом, погиб один человек
Сегодня, 9:16
Ещё двое были госпитализированы.

В Твери один человек погиб и двое пострадали в результате попадания обломка сбитого беспилотника в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королёв.

В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. <...> Один человек погиб. Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь.

Виталий Королёв, врио губернатора Тверской области

В результате падения обломка в квартире произошло возгорание. Пожарные расчёты МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. По уточнённым данным, двое пострадавших были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. На месте продолжают работу экстренные службы и следственная группа для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кремле не ответили, насколько атака Киева на госрезиденцию отбросила назад переговоры.

Фото: Telegram / "Тверская область. Официально"

