После атаки ВСУ по энергообъекту 11 тыс. жителей Курской области остались без электричества

Без света остались более 100 населённых пунктов.

В Курской области в результате удара украинских беспилотников по объекту энергетики без электричества остались более 100 населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

По его словам, сегодня БПЛА атаковали энергообъект в посёлке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично в Рыльском районах.

Варварские удары врага. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населённых пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей. Александр Хинштейн, губернатор Курской области

Глава области уточнил, что аварийно-восстановительные работы уже начались, и подача электричества будет возобновлена в ближайшее время.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Краснодарском крае из-за снегопада без света остались около 43 тыс. человек.

Фото: Pxhere