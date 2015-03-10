Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать сайты с прогулками по крышам
Сегодня, 9:41
Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при размещении информации в интернет. В ходе мониторинга были выявлены сайты с фотографиями и данными об организации экскурсий и прогулок по крышам, сообщили 7 мая в надзорном ведомстве. 

Вход на эти ресурсы свободный и не требует предварительной регистрации. Сведения может увидеть любой, в том числе и ребенок. За такое нарушение предусмотрена уголовная (ст. 238 УК РФ) или административная ответственность. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории страны. Ход и результаты его рассмотрения поставлены на контроль.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже огнестрельного оружия. 

