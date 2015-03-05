Петербургская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже огнестрельного оружия
Сегодня, 11:55
Прокуратура Калининского района Петербурга в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором размещалась информация о возможности приобретения огнестрельного оружия без лицензии и документов. Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространение таких сведений. За нарушение предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Как рассказали 6 мая в надзорном ведомстве, ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Прокурор направил в суд исковое заявление о признании данных запрещенными к распространению на территории России. Ход и результаты рассмотрения иска контролируют. 

Фото: Piter.TV 

