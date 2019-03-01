Фото: 50 памятных мест вдоль трасс благоустроили в России ко Дню Победы

Обновление коснулось дорог М-1, М-3, М-11, М-4 и М-12.

50 памятников, воинских захоронений и мемориалов привели в порядок силами "Автодор". Благоустройство приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Обновление коснулось территорий у М-1, М-3, М-11, М-4 и М-12. Так, на трассе "Нева" благоустроили захоронения и памятник на 563 километре "Погибшим при защите Отечества". А у дороги "Дон" в порядок привели участки вокруг братских могил и мемориала "Курган Бессмертия". Кроме того, на трассе "Беларусь" благоустроили территорию возле скульптуры Зои Космодемьянской.

Сохранение памяти о Великой Победе – наш священный долг, объединяющий разные поколения и народы нашей страны. Именно поэтому мы с особой благодарностью, уважением и любовью относимся к благоустройству памятников и мемориалов. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства РФ

Власти отметили, что дорожники были одними из первых, кто ощутил на себе все трудности войны. В частности, именно они восстанавливали маршруты, по которым шло наступление.

