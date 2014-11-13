В Кронштадте перекроют дороги ради морского салона "ФЛОТ-2026"

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что основная задача — развести потоки тысяч туристов и техники без пробок.

В Кронштадте прошло выездное совещание под руководством вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова. В нем участвовали представители Минпромторга России, а также силовых структур и ведомств, отвечающих за безопасность.

Участники совещания согласовали финальную схему передвижения транспорта в дни проведения салона. Схема разработана специально для того, чтобы жители и гости Петербурга могли комфортно добираться до места мероприятия. Основное внимание на совещании уделили двум темам: безопасности и транспортному обслуживанию.

Подготовка к салону идет в тесном взаимодействии со всеми задействованными службами. Задача организаторов — обеспечить высокий уровень безопасности и удобные условия для участников и посетителей.

Сам международный военно-морской салон "ФЛОТ-2026" пройдет в Кронштадте с 10 по 14 июня 2026 года. Организаторы напоминают, что это одна из ведущих международных выставок в сфере кораблестроения и морских вооружений. Помимо выставочной экспозиции, в программу мероприятия войдут спортивная парусная регата и гребная гонка на шлюпах.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков