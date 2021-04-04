В Петербурге отремонтируют дорогу, ведущую к ряду медицинских учреждений

Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В 2026 году в Петербурге в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в порядок участки дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Это позволит улучшить доступность больниц и поликлиник для тысяч пациентов, сообщает пресс-служба КРТИ.

В Выборгском районе ремонт пройдет на Большом Сампсониевском проспекте — на участке от Пироговской набережной до Новосильцевского переулка. Протяженность работ составит более 4,5 км. Дорожники обновят покрытие проезжей части и отремонтируют тротуары.

Эта магистраль обслуживает сразу несколько крупных медицинских объектов, включая Клинику Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Михайловскую клиническую больницу имени Я. В. Виллие, Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта, а также стоматологическую поликлинику № 4, клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и детскую городскую больницу Святой Ольги. Кроме того, рядом расположен Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района.

При проведении работ особое внимание уделят удобству подходов к медицинским учреждениям. Тротуары сделают доступными для всех категорий граждан, включая пожилых людей, родителей с колясками и маломобильных жителей.

Главная цель национального проекта "Инфраструктура для жизни" — повышение качества жизни россиян. Поэтому дороги, ведущие к социальным объектам, включая больницы и поликлиники, ремонтируются в приоритетном порядке.

