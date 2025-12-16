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Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе
Сегодня, 13:35
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Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе

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Президент регулярно получает сводки подобного рода.

Российский лидер Владимир Путин получил доклад о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президенту сразу передали все сведения о происшествии,  так как он регулярно получает информацию о всех подобных случаях в стране. Песков также отметил, что в связи со следствием спецлужб детали расследования нельзя разглашать.

Мощный взрыв в автомобиле  прогремел утром 9 июня на улице Колдунова в Балашихе. После детонации иномарка врезалась в другие транспортные средства и загорелась. Водитель BMW X3 скончался на месте, погибшему было 62 года. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое в машину подбросили неизвестные.

Фото: сайт Кремля

Теги: взрыв автомобиля в балашихе, владимир путин, кремль
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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