Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе

Президент регулярно получает сводки подобного рода.

Российский лидер Владимир Путин получил доклад о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президенту сразу передали все сведения о происшествии, так как он регулярно получает информацию о всех подобных случаях в стране. Песков также отметил, что в связи со следствием спецлужб детали расследования нельзя разглашать.

Мощный взрыв в автомобиле прогремел утром 9 июня на улице Колдунова в Балашихе. После детонации иномарка врезалась в другие транспортные средства и загорелась. Водитель BMW X3 скончался на месте, погибшему было 62 года. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое в машину подбросили неизвестные.

Фото: сайт Кремля