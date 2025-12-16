Стали известны подробности взрыва автомобиля в Балашихе

СВУ в взорвавшейся в Балашихе машине могли активировать дистанционно.

Причиной взрыва автомобиля BMW X3 с 62-летним водителем в Балашихе могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, взорвавшийся кроссовер мужчина приобрел меньше двух лет назад. Неизвестные лица закрепили бомбу в салоне за водительским сиденьем. Согласно предварительной экспертизе, мощность заряда составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв произошел спустя считанные минуты после того, как водитель начал отъезжать с парковки. Сила детонации была такой силы, что обломки иномарки разлетелись по всей округе.

На опубликованных в Сети кадрах с моментом подрыва автомобиля видно, что взрыв BMW X3 произошел в районе пассажирских кресел во время движения рядом с припаркованными машинами. После детонации иномарка врезалась в другой транспорт и загорелась. Очевидцы стали тушить огонь, также они достали водителя из салона.

Ранее мы сообщили, что рано утром в Балашихе при подрыве автомобиля погиб водитель.

Фото: Piter.tv