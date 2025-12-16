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В Балашихе подорвали автомобиль, водитель погиб
Сегодня, 9:41
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В Балашихе подорвали автомобиль, водитель погиб

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Взрыв произошел после того, как владелец авто сел за руль и хотел отъехать от парковочного места.

Автомобиль взорвался в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, когда водитель начал трогаться. Он получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба регионального Следственного Комитета.

По предварительной версии, во вторник около 5:30 при движении автомобиля марки "БМВ Х3" рядом с жилым многоквартирным домом по улице Колдунова раздался взрыв.  В результате водитель получил множественные ранения.

По словам очевидцев, мужчину вытащили из охваченного пламенем салона, но спасти не смогли — пострадавщий умер на месте. Также повреждения получила проезжающая мимо машина.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ране мы сообщали, что в Москве на Елецкой улице подорвали автомобиль с  сотрудниками ДПС. Неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в служебную машину.

Фото: Piter.tv

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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