В Балашихе подорвали автомобиль, водитель погиб

Взрыв произошел после того, как владелец авто сел за руль и хотел отъехать от парковочного места.

Автомобиль взорвался в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, когда водитель начал трогаться. Он получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба регионального Следственного Комитета.

По предварительной версии, во вторник около 5:30 при движении автомобиля марки "БМВ Х3" рядом с жилым многоквартирным домом по улице Колдунова раздался взрыв. В результате водитель получил множественные ранения.

По словам очевидцев, мужчину вытащили из охваченного пламенем салона, но спасти не смогли — пострадавщий умер на месте. Также повреждения получила проезжающая мимо машина.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ране мы сообщали, что в Москве на Елецкой улице подорвали автомобиль с сотрудниками ДПС. Неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в служебную машину.

Фото: Piter.tv