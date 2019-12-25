На Елецкой улице в Москве подорван автомобиль с двумя сотрудниками ДПС

Сведения о состоянии сотрудников полиции уточняются.

В ночь на 24 декабря на территории российской столицы рядом с полицейским участком по улице Елецкой из-за взрыва пострадали два сотрудника ДПС. Ряд Telegram-каналов сообщил о том, что потерпевшие могли скончаться. Однако официальной информации о гибели представителей правоохранительных органов все еще нет.

Известно, что опасная ситуация зафиксирована примерно в 01:30 утра среды. Неизвестные лица бросили самодельное взрывное устройство (СВУ) в автомобиль, в котором находились сотрудники полиции. Затем злоумышленники скрылись с места преступления. Согласно сведениям от Следственного комитета России, два человека пострадали. Местные жители увидели одного человека с перебитыми ногами возле транспортного средства. Ряд очевидцев сообщает о подозрительной иномарке, которая до совершения преступления кружила по району. По факту произошедшего ведется уголовное дело.

Напомним, что недалеко от этого же места ранее взорвался автомобиль. Тогжа жертвой стал начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба России, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

СМИ: Водителем взорвавшейся Kia в Москве оказался генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров.

Фото: Telegram / BAZA, SHOT