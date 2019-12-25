  1. Главная
СМИ: Водителем взорвавшейся Kia в Москве оказался генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров
Сегодня, 10:01
Журналисты раскрыли личность жертвы покушения, произошедшего утром на Ясеневой улице в российской столице.

Пострадавший при взрыве автомобиля на юге Москвы — генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Соответствующей информацией с журналистами "РБК" поделились два источника в региональных правоохранительных органах. Известно, что транспортное средство взорвалось на улице Ясеневая в Москве ранним утром 22 декабря. Пострадавший оказался заблокирован в  машине. Позже его спасли и госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным журналистов Telegram-канала Mash, водителем взорвавшейся Kia в Москве оказался российский генерал-лейтенант Вооруженных сил России Фанил Сарваров. Появились данные о том, что от полученных травм  пациент скончался в  больнице. У мужчины медики выявили множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы лицевой кости. Известно, что военнослужащий ранее занимался организацией и проведением операции в Сирии. С 2016 года он находился в должности военного начальника Управления оперативной подготовки. Ранее по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Согласно предварительным сведениям, организаторами такого преступления  стали военные ВСУ.

Водитель взорвавшегося в Москве авто получил осколочные ранения ног и переломы.

Фото: Следственный комитет России, Telegram / ВЕСТИ

