Водитель взорвавшегося в Москве авто получил осколочные ранения ног и переломы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Водитель автомобиля, который находил внутри салона транспортного средства в Орехово-Борисове, получил множество травм. Об этом сообщили журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, пострадавшему человеку врачи диагностировали множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы, в том числе лицевой кости. Пациент в тяжелом состоянии был госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Юдина. Эксперт добавил, что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и бригада медиков. Ранее стало известно о том, что 56-летнего водителя зажало внутри автомобиля. Судя по фотографиям с места событий, взрыв пришёлся на переднюю часть машины.

По факту произошедшего ведется уголовное дело. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Известно, что криминалисты уже приступили к осмотру места взрыва . Будут проведены необходимые экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую. Журналисты узнали информацию о том, что водитель машины успел проехать несколько метров до того момента, пока произошёл взрыв. Поврежденная иномарка Kia Sorento стоит посередине парковочной зоны. Осколками повреждены по меньшей мере семь автомобилей.

Согласно данным от Telegram-канала SHOT, причиной взрыва автомобиля в Москве, предварительно, стало самодельное взрывное устройство (СВУ). По одной из версий надзорных органов, устройство было заложено под днищем Kia Sorento. Оно детонировало ч через несколько секунд после того, как машина начала движение.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет России