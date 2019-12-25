Иностранцу, ворвавшемуся на радиостанцию в Петербурге, назначили 30 тыс. рублей штрафа

Подсудимый привлечен к административной ответственности по статье 20.3.3 КОАП РФ.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о вынесении судебного решения в отношении иностранного гражданина, незаконно проникшего в помещение радиостанции.

Согласно материалам дела, злоумышленник внезапно появился в студии вещания радиостанции "Шок", агрессивно столкнул ведущего эфира и воспользовался временной тишиной, заявив, что намеревается устроить взрыв. Самостоятельно подключившись к эфирному оборудованию, он начал транслировать угрозы о возможном применении ядерного оружия в Москве. Один из присутствующих сумел отвлечь нарушителя, позволив ведущему связаться с правоохранительными органами.

Вскоре прибывшие сотрудники задержали виновного. Им оказался гражданин Узбекистана Нурлан Акинжанов, 1970 года рождения. Судом было установлено, что ранее он предпринял аналогичную попытку захвата студии радиостанции "Питер FM".

Подсудимый привлечен к административной ответственности по статье 20.3.3 КОАП РФ. Суд принял решение назначить мужчине административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV