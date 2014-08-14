Защита осуждённой на 12,5 лет вдовы рэпера Картрайта обжаловала приговор

Марина Кохал была признана виновной в убийстве мужа и расчленении тела в их квартире на Невском проспекте.

Адвокаты Марины Кохал, осужденной на 12,5 лет колонии за убийство рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подали апелляционную жалобу на приговор. Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, документ поступил в суд в начале декабря.

Напомним, Смольнинский районный суд Петербурга 21 ноября признал Кохал виновной в убийстве Юшко и надругательстве над телом умершего. Согласно приговору, 24 июля 2020 года она ввела мужчине инъекцию препарата, вызвавшую шоковое состояние и гипоксию, после чего расчленила тело с помощью ножа и пилы-ножовки, уничтожила часть внутренних органов и подвергла останки воздействию низких температур и соли. Тело рэпера было обнаружено 31 июля 2020 года в их квартире на Невском проспекте, расфасованным по пяти пакетам. Кохал была задержана в тот же день.

На протяжении следствия и суда она не признавала вину, утверждая, что Юшко умер от передозировки наркотиков, а она инсценировала его исчезновение. После вынесения приговора защита Кохал заявила о его незаконности, в то время как адвокат потерпевшей стороны назвал срок справедливым. Ранее дело уже рассматривалось заново в связи с уходом судьи в отставку.

Ранее Piter.TV сообщал, что защита просит оправдать Марину Кохал по делу об убийстве рэпера Картрайта.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга