Марину Кохал отправили в колонию на 12,5 за убийство рэпера Картрайта

Суд приговорил Марину Кохал к 12,5 года колонии за убийство мужа рэпера Энди Картрайта.

В Смольнинском районном суде Петербурга огласили приговор Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, музыканта Александра Юшко, выступавшего под именем "Энди Картрайт". Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12,5 года лишения свободы, сообщили в судебной инстанции.

Кохал взяли под стражу сразу после оглашения решения. В срок наказания включили время, которое она провела под стражей и в условиях домашнего ареста. Во время оглашения приговора подсудимая переживала тяжело — она села практически сразу после объявления срока и, по наблюдению присутствовавших, расплакалась.

Адвокат семьи погибшего Антон Кобит заявил, что считает приговор справедливым. "Мы рады, что она уйдет из суда не прогуливаться, а под конвоем, поедет в места изоляции от общества. Мы считаем, что срок отвечает принципам справедливости", — сказал он.

Ранее прокурор потребовал назначить Марине Кохал 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Представитель семьи погибшего поддержал позицию обвинения. Решение суда по делу ожидается в ближайшее время.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга