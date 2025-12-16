Прыжок на машину от собаки обошёлся петербуржцу в 1 млн рублей

Выборгский районный суд взыскал со Степана Фалина более 1 млн рублей в пользу Александры Сясиной. Мужчина, спасаясь от собаки, запрыгнул на капот и крышу её Hyundai Solaris, повредив автомобиль. Суд учёл показания охранника, но удовлетворил иск почти полностью.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск Александры Сясиной к Степану Фалину о возмещении ущерба. Истица указала, что 10 июля 2023 года на территории коллективной автостоянки "Мурино-25" ответчик, убегая от собаки, запрыгнул на капот и крышу её автомобиля Hyundai Solaris, причинив повреждения. Добровольно компенсировать вред мужчина отказался.

В ходе разбирательства по уголовному делу Фалин пояснил, что находился на стоянке, где на него набросились собаки. Он испугался за своё здоровье и запрыгнул на машину, сначала на капот, затем на крышу. При этом умысла повреждать автомобиль у него не было. Свидетель-охранник подтвердил эту версию: он пытался отогнать собаку, чтобы ответчик мог спуститься.

Суд взыскал с Фалина в пользу Сясиной стоимость восстановительного ремонта — 67.5 тыс. рублей, утрату товарной стоимости — 36 тыс. рублей, расходы на экспертизу, проценты, а также проценты на сумму ущерба 103.5 тыс. рублей за каждый день просрочки до даты фактического исполнения решения. Таким образом, общая сумма взыскания превысила 1 млн рублей.

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Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга