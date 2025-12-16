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Росгвардейцы отыскали потерявшегося ребенка в Невском районе
Сегодня, 17:25
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Росгвардейцы отыскали потерявшегося ребенка в Невском районе

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Девочку успокоили и увезли в отдел, куда приехал инспектор по делам несовершеннолетних.

Росгвардейцы Невского района передали полицейским ребенка, обнаруженного прохожими. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 14 июня. 

К патрульному наряду отдела вневедомственной охраны обратился мужчина, заявивший, что он нашел испуганную девочку, которая ходила неподалеку от проезжей части в 1-м Рабфаковском переулке. Ее успокоили и увезли в отдел, куда приехал инспектор по делам несовершеннолетних. 

По словам восьмилетней местной жительницы, накануне она пошла с матерью в гости к знакомым, где уснула. Утром мамы не было, и школьница отправилась на поиски родительницы, но вскоре потерялась. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы вернули петербурженке трехлетнего сына, который потерялся в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: невский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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