Поставки российских удобрений в Финляндию резко сократились

Финские компании называют перевозки экономически невыгодными.

Объем поставок российских удобрений в Финляндию в июле сократился примерно в 25 раз после повышения железнодорожных тарифов на финском направлении. Об этом сообщает Yle. Если в первой половине 2026 года ежемесячный транзит составлял около 250 тыс. т, то к 21 июля через границу прошло лишь 10 тыс. т продукции.

Оператор Fertilog, занимающийся хранением и перевалкой российских удобрений, заявил, что перевозки в новых условиях стали экономически нецелесообразными.

Ранее основным маршрутом экспорта был железнодорожный пункт Вайниккала, через который ежедневно проходил примерно 1 грузовой поезд. Затем продукцию отправляли через порт Хамина-Котка зарубежным покупателям. В администрации порта отметили, что удобрения обеспечивали около 20% общего грузооборота.

В МИД Финляндии сообщили, что получили соответствующее уведомление из России, однако оценили последствия принятых мер как ограниченные. По словам представителя финской таможни Микко Гренберга, дальнейшие объемы перевозок будут зависеть от стоимости логистики для компаний-покупателей. При этом повышение тарифов не затронуло перевозки аммиака и никелевого штейна через Вайниккалу. Железнодорожное сообщение через пункт Ниирала, по которому ранее перевозили аммиак, после 1 июля прекращено.

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