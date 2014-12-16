Легкоатлеты Петербурга выиграли 4 золота на чемпионате России

Сборная Санкт-Петербурга успешно выступила во второй соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге. В активе команды 4 золотые и 1 бронзовая медаль.

Сборная Санкт-Петербурга пополнила медальную копилку на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге. По итогам второго соревновательного дня спортсмены завоевали 4 золотые и 1 бронзовую награду. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Две золотые медали команде принесли эстафеты. В женском забеге 4×100 м победу одержали Алена Михайлович, Анастасия Шакуло, Алина Бозюкова и Вера Филатова. Спортсменки не только финишировали первыми, но и установили новый рекорд Петербурга.

Лучший результат в мужской эстафете 4×100 м показали Данислав Нестеренко, Дмитрий Устинов, Андрей Шикарев и Данил Росляков. Их выступление стало новым рекордом чемпионатов России.

Еще одно золото завоевал Кирилл Анисимов на дистанции 800 м. Он преодолел ее за 1 минуту 45,64 секунды. Этот результат стал рекордом Петербурга среди спортсменов до 23 и до 20 лет, лучшим показателем в Европе и вошел в пятерку сильнейших мировых результатов в своей возрастной категории.

Четвертую золотую медаль сборной принесла Элла Кузнецова, победившая в соревнованиях по метанию копья.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга